Участники эксперимента по полёту на Луну будут мыться раз в неделю
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:58, 14 ноября 2021
Фото: Pixabay
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Ограничение в потреблении воды введут для участников 240-дневного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну. Об этом в интервью РИА Новости рассказала помощница руководителя проекта Стефания Федяй.
Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объём воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в 7 дней, — объяснила она.
Международный эксперимент по имитации полёта на Луну SIRIUS-21 стартовал в Москве 4 ноября. В состав экипажа вошли шесть человек, в числе которых инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП) Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски и космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.
За время эксперимента участникам предстоит выполнять задачи, связанные с операциями космического полёта, включая ежедневный медмониторинг, подробную оценку состояния здоровья, регулярные физические тренировки и мероприятия, соответствующие сценарию полёта.
Также специалисты будут исследовать то, как замкнутое пространство влияет на психику и на физиологию человека и на отношения в группе.
Всего планируется провести порядка 70 экспериментов.
Ранее в НАСА сообщили, что первый пилотируемый полёт на орбиту Луны в рамках программы «Артемис» состоится не раньше мая 2024 года, а новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года.