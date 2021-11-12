Участники эксперимента по полёту на Луну будут мыться раз в неделю

Ограничение в потреблении воды введут для участников 240-дневного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну. Об этом в интервью РИА Новости рассказала помощница руководителя проекта Стефания Федяй.

Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объём воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в 7 дней, — объяснила она.

Международный эксперимент по имитации полёта на Луну SIRIUS-21 стартовал в Москве 4 ноября. В состав экипажа вошли шесть человек, в числе которых инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП) Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски и космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.

За время эксперимента участникам предстоит выполнять задачи, связанные с операциями космического полёта, включая ежедневный медмониторинг, подробную оценку состояния здоровья, регулярные физические тренировки и мероприятия, соответствующие сценарию полёта.

Также специалисты будут исследовать то, как замкнутое пространство влияет на психику и на физиологию человека и на отношения в группе.

Всего планируется провести порядка 70 экспериментов.

Ранее в НАСА сообщили, что первый пилотируемый полёт на орбиту Луны в рамках программы «Артемис» состоится не раньше мая 2024 года, а новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года.