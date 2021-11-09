В NASA назвали сроки новой высадки человека на Луну

Первый пилотируемый полёт на орбиту Луны в рамках программы «Артемис» состоится не раньше мая 2024 года, а новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон, его слова приводит РИА Новости.

Первый пилотируемый полёт миссии «Артемис 2»... состоится не раньше мая 2024 года, первая посадка состоится не раньше 2025 года, — сказал Нельсон.

По его словам, задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение контракта стоимостью $2,9 млрд на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. Нельсон отметил, что из-за этих споров было потеряно около полугода.

На время рассмотрения иска все работы по контракту были приостановлены. На минувшей неделе суд отказался рассматривать иск компании против NASA. Таким образом, формально был положен конец разбирательствам.

План по возвращению американцев на Луну в 2024 году был озвучен администрацией президента Дональда Трампа. Программа «Артемис» предусматривает беспилотный и пилотируемый полёты к Луне, строительство окололунной орбитальной станции и высадку человека на Луну. С приходом к власти президента Байдена цель вернуться на Луну сохранилась, и сроки до последнего времени также не менялись.

Ранее стало известно, что к Земле летит астероид размером с три футбольных поля.