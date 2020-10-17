16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

SpaceNews: для NASA ушла эпоха кораблей «Союзов»

15:56, 17 октября 2020
Фото: roscosmos.ru

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-17» может быть последним, за который NASA заплатила Роскосмосу. Услуга обошлась в $90,25 млн.

Для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) NASA будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner. Американцы не хотят платить за доставку астронавтов на орбиту, сообщает SpaceNews.

Однако издание отмечает, что NASA продолжит пользоваться российскими «Союз МС», а Роскосмос после прохождения сертификации американскими космическими кораблями сможет использовать американские Crew Dragon и CST-100 Starliner на условиях бартера. В таком случае США не будут платить России за смешанные экипажи на «Союз МС».

Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоялся в мае 2020 года. Это модификация грузового корабля Dragon, созданная для пилотируемых полётов. США возобновили запуски в космос с астронавтами на борту и доставку астронавтов на МКС со своей территории после длительного перерыва, начавшегося в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, следующий запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов на Международную космическую станцию, должен состояться 31 октября.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео