SpaceNews: для NASA ушла эпоха кораблей «Союзов»

https://static.news.ru/photo/9085684c-1079-11eb-8f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-17» может быть последним, за который NASA заплатила Роскосмосу. Услуга обошлась в $90,25 млн.

Для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) NASA будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner. Американцы не хотят платить за доставку астронавтов на орбиту, сообщает SpaceNews.

Однако издание отмечает, что NASA продолжит пользоваться российскими «Союз МС», а Роскосмос после прохождения сертификации американскими космическими кораблями сможет использовать американские Crew Dragon и CST-100 Starliner на условиях бартера. В таком случае США не будут платить России за смешанные экипажи на «Союз МС».

Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоялся в мае 2020 года. Это модификация грузового корабля Dragon, созданная для пилотируемых полётов. США возобновили запуски в космос с астронавтами на борту и доставку астронавтов на МКС со своей территории после длительного перерыва, начавшегося в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, следующий запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов на Международную космическую станцию, должен состояться 31 октября.