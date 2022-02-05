Рядом с Землёй 8 февраля пролетит 150-метровый астероид

Астероид 2007 UY1, диаметр которого составляет около 150 метров, 8 февраля приблизится к Земле на расстояние более пяти миллионов километров. Это соответствует в среднем 14 дистанциям от Земли до Луны, сообщили в NASA.

Согласно расчётам астрономов, диаметр небесного тела может составлять около 150 метров. Теоретически в случае возможного столкновения с Землёй он может нанести серьёзный ущерб планете. Также сообщается, что 2007 UY1 входит в число астероидов группы «Атон», которая объединяет небесные тела, чьи орбиты пересекают земную с внутренней стороны.

Астероид 2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году, согласно имеющейся классификации, он не считается опасным. Теоретическая вероятность того, что в какой-то момент он может столкнуться с Землёй, чрезвычайно мала.

Ранее NASA предупредило о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48. Первый астероид размером с Биг-Бен, а второй вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров, что, согласно расчётам, является достаточно опасным.