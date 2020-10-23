Российскую ракету «Енисей» могут использовать для полётов на Сатурн и Марс

https://static.news.ru/photo/3370d096-1552-11eb-a717-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA via globallookpress.com/Global Look Press

Госкорпорация «Роскосмос» собирается использовать сверхтяжёлую ракету-носитель «Енисей» для полётов не только на Луну, но и на Марс, Юпитер и Сатурн.

В техническом задании на разработку элементов и технологий ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на сайте госзакупок указывается, что полёты к этим небесным телам входят в число задач «Енисея». Предполагается, что к Марсу, Юпитеру и Сатурну ракета-носитель доставит автоматические космические аппараты. Также среди задач ракетного комплекса отмечаются запуски пилотируемых транспортных кораблей и модулей космических станций нового поколения.

В техзадании говорится, что для запуска на отлётные траектории к планетам Солнечной системы различных полезных грузов нужно рассчитать энергетические возможности «Енисея». Ранее ни Россия, ни СССР не осуществляли миссии на Юпитер и Сатурн.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что стоимость создания «Енисея» составит около 1 трлн рублей. Ракета будет в 15 раз мощнее космического летательного аппарата среднего класса «Союз-2», под неё потребуется создание собственного стартового комплекса на космодроме «Восточный». «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора — каждый элемент будет самостоятельным изделием.

Как сообщал NEWS.ru, в Роскосмосе считают, что новый космический корабль «Орёл» на ракете «Ангара», которая имеет повышенную грузоподъёмность, может отправиться в космос для облёта Луны уже в 2027 году. Ранее запуск планировался на 2028 год.