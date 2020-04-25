Российский корабль долетел до МКС за рекордное время

«Прогресс МС-14» стал четвёртым кораблём, который при полёте к МКС использовал двухвитковую сверхкороткую схему. Ракету-носитель «Союз 2.1а», которая вывела грузовик на орбиту, перед стартом украсили орденами Великой Отечественной войны и георгиевской ленточкой, из-за чего в Роскосмосе технику назвали «Ракетой Победы».
«Прогресс МС-14» доставил более двух тонн грузов на МКС, в том числе питьевую воду, около 50 кг воздуха и кислорода, лекарства, продукты питания и аппаратуру для экспериментов.
Как писал NEWS.ru, орбиту МКС скорректировали перед встречей российского грузовика таким образом, чтобы станция была ближе к Земле.