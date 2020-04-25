Российский корабль долетел до МКС за рекордное время

https://static.news.ru/photo/16144dd0-86d6-11ea-896a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через три часа 20 минут после вылета.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что российский космический грузовик показал лучший результат за всё время пилотируемых полётов.

«Прогресс МС-14» стал четвёртым кораблём, который при полёте к МКС использовал двухвитковую сверхкороткую схему. Ракету-носитель «Союз 2.1а», которая вывела грузовик на орбиту, перед стартом украсили орденами Великой Отечественной войны и георгиевской ленточкой, из-за чего в Роскосмосе технику назвали «Ракетой Победы».

«Прогресс МС-14» доставил более двух тонн грузов на МКС, в том числе питьевую воду, около 50 кг воздуха и кислорода, лекарства, продукты питания и аппаратуру для экспериментов.

Как писал NEWS.ru, орбиту МКС скорректировали перед встречей российского грузовика таким образом, чтобы станция была ближе к Земле.