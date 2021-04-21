Российские учёные предложили создать робота МАРФА для полёта на Луну

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Учёные из России планируют доставить на Луну робота МАРФА для сбора образцов грунта, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный во время общего собрания РАН.

Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему и назвали её МАРФА (мобильная автономная робототехническая функциональная аппаратура), — уточнил он, что она будет имитировать человека.

По его словам, доставить робота можно будет вместе с посадочным аппаратом, после чего он отсоединится, соберёт образцы и поместит в аппарат. При этом возвращать его на Землю необязательно.

Зелёный добавил, что это позволит в рамках миссии по забору грунта испытать новую роботехническую систему, передаёт ТАСС.

В марте сообщалось, что российские специалисты приступили к работе по созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе. По данным Роскосмоса, созданием андроида занимаются создатели робота «Фёдора» — НПО «Андроидная техника».