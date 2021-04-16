Роскосмос задумался о генной трансформации космонавтов

https://static.news.ru/photo/66f659f4-d4e4-11e9-bd91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Госкорпорация Роскосмос в 2021 году начнёт изучать вопрос изменения человеческого организма на уровне генной инженерии и клеточных технологий, чтобы он мог летать в дальний космос.

Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В будущем для полётов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. Роскосмос планирует открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен, — сказал эксперт.

Он отметил, что Роскосмос привлечёт к разработкам учёных из Института медико-биологических проблем РАН, Федерального медико-биологического агентства, а также медицинские учреждения Минздрава, РАН.

Как ранее писал NEWS.ru, Рогозин объявил 17 апреля, что космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс вернулись на Землю с Международной космической станции.