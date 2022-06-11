Роскосмос ускорит производство аппаратуры для спутников

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что при помощи унификации оборудования для спутников российские специалисты в области космоса смогли в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры. Отмечается, что новый подход позволяет ускорить поставки бортовых систем, а также сохраняет качество и надёжность продукции. С помощью этого метода, рассказали в госкорпорации, будут созданы новые российские спутники.

По этой технологии будут созданы новые КА «Гонец-М1», «Канопус-ВО», эскизное проектирование по которым уже завершается, — сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что тиражирование проверенных и надёжных систем позволяет не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение, которое позволит Роскосмосу провести переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) об исполнении соглашения по перекрёстным полётам. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что решение по перекрёстным полётам на МКС будет принято в первой декаде июня. Он также уточнял, что госкорпорация не отказывается от планов работы на МКС как минимум до 2024 года, включая планы по совместным полётам представителей США и РФ.