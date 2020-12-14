Рогозин: РФ начнёт пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара»

https://static.news.ru/photo/1711625c-3eb1-11eb-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos/twitter.com

Первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее», заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в социальных сетях. По его словам, «Ангара» в новых модификациях (5М, 5В) станет главным средством доставки тяжёлой полезной нагрузки и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.

Наличие с 2023 [года] двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелётные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали, — заявил глава госкорпорации на своей странице Facebook, отвечая на вопрос подписчика.

Он добавил, что РФ нуждается в создании новых облегчённых материалов для корпусов ракет и топливных баков, в незатратном производстве с минимизацией накладных трат с грамотной логистикой доставки готовых объектов на космодром.

Я не приступал бы к созданию сверхтяжёлого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования, — отметил Рогозин.

Накануне разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчётную геостационарную орбиту макет спутника, передают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Модуль отделился вместе с имитатором полезной нагрузки от третьей ступени тяжёлой ракеты «Ангара-А5». Это произошло через 12 минут после запуска летательного аппарата с космодрома Плесецк в Архангельской области (РФ), который состоялся утром 14 декабря 2020 года.

«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году.