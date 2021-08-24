Рогозин ответил на вопрос о появлении «дырки» на борту МКС
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:18, 25 августа 2021
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/Global Look Press
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что правда о причине появления просверленного отверстия на корабле «Союз МС-09» на Международной космической станции (МКС) в 2018 году нанесёт ущерб отношениям в космосе. Так он ответил на вопрос слушателя о появлении отверстия на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».
Лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесёт двухсторонним отношениям, — пояснил глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что расследование после обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09» исключило версию о его появлении на Земле. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, исключивший, что работник Роскосмоса на Земле мог как-то случайно просверлить отверстие при подготовке корабля и никому не сказать про это.