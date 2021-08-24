Рогозин ответил на вопрос о появлении «дырки» на борту МКС

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В октябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Билл Нельсон могут обсудить варианты продления эксплуатации Международной космической станции. Возможно, что встреча глав двух космических ведомств произойдёт в октябре в ОАЭ на астронавтическом конгрессе. Об этом рассказал заместитель генерального директора госкопрорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию), но, скорее всего, реальная встреча пройдёт в Дубае в октябре во время астронавтического конгресса, — сказал Савельев. Он утвердительно ответил на вопрос,...