Рогозин обвинил компанию Маска в недобросовестной конкуренции

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии.
Вместо честной борьбы на рынке космических пусков они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень, — написал он в Twitter.
Таким образом Рогозин прокомментировал заявление Маска о преимуществах многоразовых ракет SpaceX.
Глава Роскосмоса добавил, что все указания по решению проблем отечественной ракетно-космической отрасли получил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что компания не нуждается в указаниях Вашингтона.
Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин пожаловался главе государства на срыв международных проектов из-за коронавируса. Он рассказал, что пандемия заморозила работу в Гвинее по пуску ракет «Союз» с иностранными спутниками на борту.