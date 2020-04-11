Рогозин обвинил компанию Маска в недобросовестной конкуренции

https://static.news.ru/photo/066aecb2-7c00-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии.

Вместо честной борьбы на рынке космических пусков они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень, — написал он в Twitter.

Таким образом Рогозин прокомментировал заявление Маска о преимуществах многоразовых ракет SpaceX.

Глава Роскосмоса добавил, что все указания по решению проблем отечественной ракетно-космической отрасли получил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что компания не нуждается в указаниях Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин пожаловался главе государства на срыв международных проектов из-за коронавируса. Он рассказал, что пандемия заморозила работу в Гвинее по пуску ракет «Союз» с иностранными спутниками на борту.