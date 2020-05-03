Раскрыта многолетняя тайна Марса

https://static.news.ru/photo/b7ac459a-8d6f-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле. Об этом сообщили учёные из США и Канады.

Согласно опубликованному в журнале Science Advances исследованию , первые 700 млн лет существования у Марса было достаточно мощное магнитное поле.

Специалисты проанализировали многолетние спутниковые данные, собранные аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor, и обнаружили свидетельства существования магнитного поля в регионе Lucus Planum, образованного лавовым потоком, который застыл менее 3,7 млрд лет назад.

Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над Северным полярным бассейном в Северном полушарии планеты, которое образовалось 4,5 млрд лет назад и считается одним из древнейших объектов на Марсе.

Результаты наших наблюдений одновременно указывают на то, что магнитное динамо появилось в недрах Марса в самые ранние эпохи его существования, — пояснила исследователь Кэтрин Джонсон.

Большинство планетологов предполагают, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования. В то время на Красной планете была густая атмосфера, океаны из воды и достаточно мягкий климат, что делало Марс потенциально пригодным для зарождения жизни.

Отмечается, что, после того как магнитное поле исчезло, солнечный ветер — поток плазмы, которую выбрасывает Солнце, — начал бомбардировать верхние слои атмосферы Марса и уносить её молекулы с собой в космос. Планета стала безжизненной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запасов воды на Марсе хватит его будущим колонизаторам на достаточно длительное время. Об этом сообщил завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.