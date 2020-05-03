Раскрыта многолетняя тайна Марса

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле. Об этом сообщили учёные из США и Канады.
Согласно опубликованному в журнале Science Advances
Специалисты проанализировали многолетние спутниковые данные, собранные аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor, и обнаружили свидетельства существования магнитного поля в регионе Lucus Planum, образованного лавовым потоком, который застыл менее 3,7 млрд лет назад.
Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над Северным полярным бассейном в Северном полушарии планеты, которое образовалось 4,5 млрд лет назад и считается одним из древнейших объектов на Марсе.
Результаты наших наблюдений одновременно указывают на то, что магнитное динамо появилось в недрах Марса в самые ранние эпохи его существования, — пояснила исследователь Кэтрин Джонсон.
Большинство планетологов предполагают, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования. В то время на Красной планете была густая атмосфера, океаны из воды и достаточно мягкий климат, что делало Марс потенциально пригодным для зарождения жизни.
Отмечается, что, после того как магнитное поле исчезло, солнечный ветер — поток плазмы, которую выбрасывает Солнце, — начал бомбардировать верхние слои атмосферы Марса и уносить её молекулы с собой в космос. Планета стала безжизненной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запасов воды на Марсе хватит его будущим колонизаторам на достаточно длительное время. Об этом сообщил завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.
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