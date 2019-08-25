https://static.news.ru/photo/b611f102-c7c3-11e9-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилотируемый корабль «Союз МС-15», который планируется запустить 25 сентября с космодрома Байконур, состыкуется с модулем «Звезда», а не с малым исследовательским модулем «Поиск» (МИМ-2), как планировалось ранее.

По словам руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьёва, состыковка состоится после возвращения на Землю другого «Союза» с роботом «Фёдором» на борту, передаёт ТАСС .

25 сентября к МКС отправятся российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Джессика Миер из США и Хазаа аль-Мансури из ОАЭ.

Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что экипаж космического корабля «Союз МС-13» справился с тренировкой по перестыковке от одного модуля к другому.