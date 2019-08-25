Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что экипаж космического корабля «Союз МС-13» справился с тренировкой по перестыковке от одного модуля к другому.

Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке, — написал Рогозин в своём аккаунте в Twitter.

Также глава госкорпорации отметил, что в понедельник, 26 августа, экипаж корабля, состоящий из командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана, сядет в корабль. В 3:30 мск люки будут закрыты, а в 6:43 мск произойдёт расстыковка корабля и модуля «Звезда», в 7:00 Союз состыкуется с модулем МИМ2.

Как ранее писал News.ru, российский корабль «Союз МС-14» с грузами и роботом «Фёдором» на борту второй раз попытается пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа.

News.ru в соцсетях