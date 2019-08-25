https://static.news.ru/photo/79b0b8e8-c736-11e9-8646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что экипаж космического корабля «Союз МС-13» справился с тренировкой по перестыковке от одного модуля к другому.

Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке, — написал Рогозин в своём аккаунте в Twitter.

Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний.

Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.

Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00.

Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется манёвр перед стыковкой. pic.twitter.com/0qBK0uoWcY — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 25, 2019

Также глава госкорпорации отметил, что в понедельник, 26 августа, экипаж корабля, состоящий из командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана, сядет в корабль. В 3:30 мск люки будут закрыты, а в 6:43 мск произойдёт расстыковка корабля и модуля «Звезда», в 7:00 Союз состыкуется с модулем МИМ2.

Как ранее писал News.ru, российский корабль «Союз МС-14» с грузами и роботом «Фёдором» на борту второй раз попытается пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа.