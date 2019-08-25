Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что экипаж космического корабля «Союз МС-13» справился с тренировкой по перестыковке от одного модуля к другому.
Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке, — написал Рогозин в своём аккаунте в Twitter.
Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке. Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00. Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется манёвр перед стыковкой. pic.twitter.com/0qBK0uoWcY
Также глава госкорпорации отметил, что в понедельник, 26 августа, экипаж корабля, состоящий из командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана, сядет в корабль. В 3:30 мск люки будут закрыты, а в 6:43 мск произойдёт расстыковка корабля и модуля «Звезда», в 7:00 Союз состыкуется с модулем МИМ2.
Как ранее писал News.ru, российский корабль «Союз МС-14» с грузами и роботом «Фёдором» на борту второй раз попытается пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа.