Попавшим на видео космонавта НЛО нашли объяснение

https://static.news.ru/photo/bb0ac59a-e233-11ea-b5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalousek Rostislav/CTK Photo/Global Look Press

Снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Об этом заявил сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Ранее сообщалось, что космонавт Иван Вагнер снял несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмал и институт космических исследований Российской академии наук для изучения.

Это та самая эскадрилья спутников, запущенных ракетой Илона Маска. Он уже не в первый раз это делает, и каждый раз они вот такими стаями летают, пока не разойдутся, — цитирует телеканал «360» Сурдина.

При этом он очень удивился, что Вагнер не знал об этих спутниках.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

Как писал NEWS.ru, 19 августа SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Пуск состоялся в 01:12 (08:12 мск).