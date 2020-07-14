Полёт космического аппарата ОАЭ к Марсу вновь отложили из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/664e7fac-c67b-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: JAXA

Запуск к Марсу ракеты H-IIA с космическим зондом ОАЭ Al Amal («Надежда») на борту повторно отложен из-за погодных условий. Новая дата старта будет названа в течение суток.

Первоначально старт ракеты был запланирован на 15 июля, а затем перенесён на 17 июля.

Космическое агентство ОАЭ совместно с Космическим центром Мухаммеда бен Рашида и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries объявили, что после интенсивных переговоров решено перенести запуск ракеты-носителя с зондом «Надежда» из-за нестабильных погодных условий на острове Танегасима в Японии, — говорится в сообщении правительства эмиратов в Twitter.

After extensive meetings, the UAE Space Agency and the Mohammed bin Rashid Space Center through discussions with Mitsubishi Heavy Industries, announced further delay of the Mars Hope Probe launch due to unstable weather conditions at the launch site in Tanegashima Island, Japan. — UAEGov (@uaegov) July 15, 2020

Предполагается, что зонд должен достичь Марса в 2021 году, в 50-летнюю годовщину ОАЭ. Аппарат будет исследовать атмосферу и климат Красной планеты.

Ранее NEWs.ru писал, что компания SpaceX в очередной раз отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля. В качестве причины была названа необходимость проведения дополнительной проверки. До этого старт откладывался из-за погодных условий.