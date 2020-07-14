Космос

Полёт космического аппарата ОАЭ к Марсу вновь отложили из-за непогоды

12:06, 15 июля 2020
Фото: JAXA

Запуск к Марсу ракеты H-IIA с космическим зондом ОАЭ Al Amal («Надежда») на борту повторно отложен из-за погодных условий. Новая дата старта будет названа в течение суток.

Первоначально старт ракеты был запланирован на 15 июля, а затем перенесён на 17 июля.

Космическое агентство ОАЭ совместно с Космическим центром Мухаммеда бен Рашида и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries объявили, что после интенсивных переговоров решено перенести запуск ракеты-носителя с зондом «Надежда» из-за нестабильных погодных условий на острове Танегасима в Японии, — говорится в сообщении правительства эмиратов в Twitter.

Предполагается, что зонд должен достичь Марса в 2021 году, в 50-летнюю годовщину ОАЭ. Аппарат будет исследовать атмосферу и климат Красной планеты.

Ранее NEWs.ru писал, что компания SpaceX в очередной раз отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля. В качестве причины была названа необходимость проведения дополнительной проверки. До этого старт откладывался из-за погодных условий.

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