https://static.news.ru/photo/0cd78cae-c800-11e9-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Хаззаа аль-Мансури Фото: AP/ТАСС

Первый космонавт Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури возьмёт на Международную космическую станцию (МКС) десять килограммов груза, который включает вещи, имеющие отношение к культуре страны и её историческому наследию.

По словам директора программы подготовки космонавтов ОАЭ Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салема аль-Марри, в багаж войдут флаг страны и логотипы, которые после завершения миссии разместят в музеях и выставят на продажу в качестве сувениров.

Среди этих вещей также 30 семян национального дерева ОАЭ — аль-Гхаф (растение прозопис семейства бобовых), которые будут посажены по всему ОАЭ при возвращении, материалы, связанные с проводимыми научными экспериментами, в частности макеты Земли и Марса, эмиратская еда, личные вещи, такие как семейные фотографии и некоторые сувениры, — уточнил он.

Аль-Марри добавил, что космонавт также возьмёт с собой шёлковый флаг ОАЭ, снимок покойного шейха Зейида бен Султана Аль Нахайяна с астронавтами «Аполлона», Коран, книгу правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума «Моя история».

Помимо этого, аль-Мансури доставит на МКС стихи, рассказы и рисунки победителей национального конкурса «Отправь в космос», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пилотируемый корабль «Союз МС-15», который планируется запустить 25 сентября с космодрома Байконур, состыкуется с модулем «Звезда», а не с малым исследовательским модулем «Поиск» (МИМ-2), как планировалось ранее.