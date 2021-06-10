Новый глава NASA хотел бы продолжить работу с Россией

https://static.news.ru/photo/f8e42934-ca6c-11eb-a704-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон надеется, что США и России удастся сохранить рабочие отношения в дальнейшем. Он считает сотрудничество с Москвой уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться, сказал он в интервью газете Politico.

Он подчеркнул , что жёсткие политизированные заявления со стороны РФ не должны стать яблоком раздора. Потому что при разговоре с космонавтами видно, что они хотят продолжать сотрудничество.

Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле, — сказал он.

В космосе страны должны быть партнёрами, уверен он. Также Нельсон считает, что США и Китай смогут найти общие точки для сотрудничества в космическом пространстве. В частности, необходимо разобраться с орбитальным мусором, который может попасть в МКС или даже в ту станцию, которую сейчас выводит Пекин.

Он признал, что китайцы не самый открытый народ, но нужно искать возможности наладить диалог.

Ранее глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Такое решение Нельсон принял по итогам телефонных переговоров с Рогозиным. Стороны обсуждали вопрос готовности России продолжать участие в проекте Международной космической станции (МКС).