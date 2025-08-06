Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян

Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян Астрофизик Лисаков: земляне не встречали инопланетян, так как они слишком далеко

Представители технически развитых цивилизаций могут встретиться друг с другом, только если они будут существовать на протяжении миллиона лет, сообщил в интервью NEWS.ru астрофизик Михаил Лисаков. Если жизнь длится сотни или тысячи лет, как у человечества, то времени обнаружить инопланетян не хватит, заявил он.

Если предположить, что технологически развитые цивилизации могут жить на протяжении миллиона лет, тогда они смогут друг друга обнаружить, потому что пересекутся по времени. Но если время жизни цивилизации сотни или тысячи лет, у них слишком мало времени, чтобы обнаружить следы друг друга, — сказал Лисаков.

Ранее ученые обнаружили в галактике Млечный Путь сферу, похожую на инопланетный мир. Объект заметили с помощью телескопа ASKAP, ученые назвали его Телейос. Его уникальность заключается в том, что его невозможно увидеть в оптическом, инфракрасном или рентгеновском спектре.

Исследователи выдвигают несколько предположений о природе Телейоса. Одна из основных версий — это остаток сверхнового, то есть расширяющего облако вещества, выброшенного при взрыве звезды. Однако обычные остатки редко имеют такую идеальную форму. Другая версия — это совершенно новый тип космического объекта, требующий пересмотра научных теорий.