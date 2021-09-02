Названы причины неудачных запусков ракет-носителей в США

Рост числа неудачных запусков ракет-носителей в США связан с отсутствием опыта у частных компаний. Кроме того, проводить масштабные лётные испытания экономически нецелесообразно. Об этом NEWS.ru рассказали ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт и глава Института космической политики Иван Моисеев.

Те неудачи, которые мы сейчас наблюдали, можно считать ожидаемыми, потому что [запусками занимаются] новые компании с новыми командами и новым инженерным составом, — рассказал Эйсмонт.

Он подчеркнул, что запуски ракет кажутся им «не очень сложными вещами», сказывается отсутствие опыта.

Иван Моисеев отметил, что для запуска лёгких и сверхлёгких ракет характерна высокая аварийность. Он также связал это с недостаточным количеством опыта у новых американских фирм. Кроме того, аварийность связана с небольшим количеством стендовых испытаний. Так тестировать эти ракеты экономически невыгодно.

Ракеты маленькие и дешёвые. Период лётных испытаний сдвигается больше в сторону реальных полётов, чем в сторону стендовой отработки. Экономически выгоднее запустить ракету, даже учитывая, что она может взорваться. И таким образом набрать опыт, — рассказал Моисеев.

Он пояснил, что это является общей технической тенденцией, связанной с бурным развитием сверхлёгких ракет. Испытания на стендах требуют больших финансовых затрат, поэтому на них проверяют лишь двигатели, предпочитая реальные полёты стендовым испытаниям.

Глава Института космической политики отметил, что аварийность при запуске ракет в США растёт. Раньше проблемы возникали с большими тяжёлыми ракетами. Они были очень дорогими и требовали долгой подготовки к запуску. Теперь же используются маленькие и недорогие ракеты, которые «не очень-то и жалко».

Экономически лёгкие ракеты имеют перспективы. Несомненно, часть из фирм, которые этим занимаются, останутся на рынке. <..> Из тех компаний, которые сейчас на слуху, две трети наверняка сохранятся, — сказал Моисеев.

Ранее в США взорвалась ракета производства компании Firefly Aerospace. Это произошло через 2,5 минуты после старта. В компании сообщили, что информация о причинах происшествия будет представлена после сбора необходимых данных.

29 августа тестовый запуск ракеты-носителя Rocket-3 американской компании Astra завершился неудачей. Она начала отклонятся в сторону уже на старте, не набирая высоты, но взлететь всё же сумела. Через 2,5 минуты полёта двигатели ракеты отключились, а затем прервалась трансляция с камер, установленных на ней.