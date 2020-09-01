NASA предупредило о приближении к Земле «потенциально опасного астероида»

https://static.news.ru/photo/fb8f8b3a-ec3f-11ea-98bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что 6 сентября мимо Земли будет пролетать астероид диаметром от 121 до 272 метров.

Сообщение об этом появилось на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA. Астероид получил название 465824 (2010 FR). По данным организации, небесное тело будет пролетать мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек.

Учёные отнесли 465824 (2010 FR) к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают земную орбиты. Согласно расчётам, он совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Из-за приближения 465824 (2010 FR) к Земле на достаточно маленькое расстояние он был классифицирован NASA как «потенциально опасный астероид», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября 2020 года, большинство жителей планеты не смогут увидеть, заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.