NASA поддержало идею съёмок в космосе фильмов со знаменитыми актёрами

https://static.news.ru/photo/436931c8-e87a-11ea-8bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прокомментировало идею съёмок фильмов в космосе.

Как сообщил в ходе видеоконференции, посвящённой перспективам исследований на борту МКС, директор NASA Джим Брайденстайн, на борту орбитальных станций нужна коммерческая активность, при этом вместе с такой деятельностью также потребуются астронавты, которые будут выполнять коммерческие задачи.

Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе, — отметил он.

По словам директора NASA, он поддерживает идею съёмок в настоящем космосе, кроме того, всех просто восхищает мысль о том, что знаменитый актёр может сняться в подобном фильме. Он добавил, что если знаменитый актер хочет снять фильм, то NASA поддержит это.

Ранее Брайденстайн заявил, что был бы восхищён возможностью работать вместе с актёром Томом Крузом над фильмом, снятым на борту космической станции. Он выразил надежду, что такой фильм «вдохновит новое поколение инженеров и учёных», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёры продолжения хоррор-фильма «Техасская резня бензопилой» бросили проект через неделю после начала съёмок картины. Производство проекта пришлось заморозить. Причиной паузы стали творческие разногласия между постановщиками Энди и Райаном Тохиллами и кинокомпанией Legendary. Представители студии остались недовольны отснятым за первую неделю материалом, после чего было решено поменять Тохиллов на другого режиссёра.