Новую «Техасскую резню бензопилой» бросили через неделю после начала съёмок

Режиссёры продолжения хоррор-фильма «Техасская резня бензопилой» бросили проект через неделю после начала съёмок картины. Производство проекта пришлось заморозить.
Причиной паузы стали творческие разногласия между постановщиками Энди и Райаном Тохиллами и кинокомпанией Legendary,
Теперь лентой займётся Дэвид Блу Гарсиа, снявший триллер «Техасец». Он начнёт работу с нуля.
Новая «Техасская резня бензопилой» задумана как прямое продолжение оригинальной картины Тоуба Хупера, вышедшей в 1974 году. Фильм рассказывает о группе друзей случайно оказавшихся на ферме каннибалов.
Как писал NEWS.ru, портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен