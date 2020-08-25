Новую «Техасскую резню бензопилой» бросили через неделю после начала съёмок

https://static.news.ru/photo/0ee994a6-e6c2-11ea-b27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»/kinopoisk.ru

Режиссёры продолжения хоррор-фильма «Техасская резня бензопилой» бросили проект через неделю после начала съёмок картины. Производство проекта пришлось заморозить.

Причиной паузы стали творческие разногласия между постановщиками Энди и Райаном Тохиллами и кинокомпанией Legendary, сообщает Deadline. Представители студии остались недовольны отснятым за первую неделю материалом, после чего было решено Тохиллов на другого режиссёра.

Теперь лентой займётся Дэвид Блу Гарсиа, снявший триллер «Техасец». Он начнёт работу с нуля.

Новая «Техасская резня бензопилой» задумана как прямое продолжение оригинальной картины Тоуба Хупера, вышедшей в 1974 году. Фильм рассказывает о группе друзей случайно оказавшихся на ферме каннибалов.

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