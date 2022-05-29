Многоспутниковая «Сфера» обойдется Роскосмосу в 180 млрд рублей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем финансирования новой спутниковой системы «Сфера» обойдется Роскосмосу в 180 млрд рублей, сказано в 40-м выпуске журнала «Русский космос». В состав данного проекта входят десять спутниковых группировок, из них пять отвечают за связь, а другие пять за систему наблюдения. Авторы статьи отметили, что до конца этого года на орбиту выведут первый спутник проекта «Скиф-Д», который обеспечивает широкополосный доступ в интернет.

Суммарный объем финансирования проекта «Сфера» составит около 180 млрд рублей. Из этой суммы на ближайшие три года заложен 21 млрд рублей, — сказано в публикации.

Также авторы статьи отметили, что к «Сфере» добавят блокчейн-распределенный реестр, который обеспечит базу для создания и функционирования криптовалют.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников. По его словам, спутники позволят постоянно наблюдать за театрами военных действий, а также будут нужны и в сфере народного хозяйства. Кроме того, необходимость большого количества ракет для выведения спутников на орбиту приведёт к росту загрузки космодромов.