Лабораторный модуль «Вэньтянь» пристыковался к космической станции КНР CGTN: лабораторный модуль «Вэньтянь» пристыковался к космической станции Китая

Фото: Li Gang / XinHua / Global Look Press

Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции, сообщает телеканал CGTN. Отмечается, что стыковка произошла примерно в 03:45 по местному времени (22:45 мск). Запуск модуля был произведён с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в Южном Китае при помощи ракеты-носителя Long March 5B.

«Вэньтянь» будет использоваться в качестве лаборатории для проведения биологических исследований. При этом в нём установлены три спальные зоны, санитарный узел и кухня, которые позволят размещать на станции до шести космонавтов.

Космический телескоп Джеймса Уэбба ранее обнаружил самую старую и далёкую на сегодняшний день галактику во Вселенной — GLASS-z13. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 миллиарда лет назад, заявил учёный Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики.

Чем дальше от нас находятся объекты, тем больше времени требуется, чтобы их свет достиг нас, и таким образом, заглянуть в далекую вселенную — значит заглянуть в глубокое прошлое, объяснил Найду. И хотя найденная галактика существовала в самую раннюю эпоху Вселенной, её точный возраст остаётся неизвестным, поскольку она могла сформироваться в любое время в течение первых 300 миллионов лет.