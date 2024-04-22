Космос породил бактерию-мутанта с разумом NASA: бактерии на МКС мутировали и начали помогать другим выжить

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Космонавты на МКС обнаружили субстанцию, которая оказалась мутировавшей бактерией, сообщает KP.RU со ссылкой на отчет NASA. Отмечается, что бактерия обладает разумом и может помогать другим выжить.

Мутант, произошедший от Enterobacter bugandensis, значительно отличается от земных вариантов как генетически, так и функционально. Благодаря этим изменениям, бактерия стала гораздо устойчивее к суровым условиям. Более того, она научилась не только выживать сама, но и помогает в этом другим.

Такая способность доказывает, что у бактерии появилось нечто вроде сознания. Она может развивать не только себя, но и других своих сородичей. В исследовании сказано, что подобное открытие должно способствовать выработке эффективных профилактических мер для здоровья космонавтов.

Кроме того, стало известно, что бактерия стала опаснее и заразнее. Ученые поместили ее в пробирку с насекомыми, но все они погибли. Отмечается, что бактерия может вызывать серьезные заболевания и быть устойчивой к антибиотикам.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал, что планете Земля могут угрожать до тысяч астероидов. Также, по его словам, опасность представляют радиоактивные вспышки на Солнце.