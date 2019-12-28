https://static.news.ru/photo/dcf9dd2c-2ae5-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Падалка Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Космическая отрасль России находится в глубокой стагнации. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, заявил космонавт Геннадий Падалка.

По его словам, негативная тенденция наблюдается с 2000-х годов. За это время «отрасль действительно сильно сдала».

В качестве примера он привёл российский сегмент Международной космической станции, который построен по технологиям 1980-х годов. Он назвал корабль «хорошо сделанным и надёжным, но давно устаревшим».

Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового. <...> «Союзом» мы похвалиться не можем, это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало, — сказал Падалка в интервью РИА Новости.

По словам космонавта, многофункциональный лабораторный и научно-энергетический модули МКС по-прежнему находятся на Земле, «хотя должны были быть в составе нашего сегмента ещё в 2008–2009 годах».

Ещё одним негативным фактором Падалка назвал «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли».

Ранее, как писал NEWS.ru, Падалка высказал мнение, что ключевой «катастрофой», которая угрожает человечеству, являются не техногенные и климатические проблемы, а конфликты между людьми и странами.