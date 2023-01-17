Космонавт Кикина показала рацион команды МКС

Фото: Страница Анны Кикиной во «ВКонтакте»

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина записала видео, где показала, чем питаются на МКС. Выяснилось, что космонавты не питаются едой из тюбиков, пишет «МК в Новосибирске». Все продукты упакованы в жестяные банки или пластиковые упаковки. Среди продемонстрированных Кикиной продуктов были не только российские, но также и европейские, американские и японские продукты для космонавтов.

Кикина показала набор продуктов для космонавтов на МКС — туда входят мясо консервированное и вяленое мясо, творог, хлеб, орехи, овощи и сухофрукты, сублимированные салаты и напитки: кисель, кофе, чай (он также есть в заваренном виде). Помимо того, в рацион космонавтов входят супы, такие как борщ, щи, харчо и рассольник, а также различные десерты, соусы и даже жвачка.

Кикина ранее продемонстрировала обеденный стол российских космонавтов на МКС, оснащенный подогревателями пищи. Многие приборы на столе у космонавтов закреплены с помощью нитей, а для того чтобы не улетали ложки, на его поверхность был специально приделан перевернутый скотч.

До этого переводчица NASA Татьяна Линд рассказала, что американские астронавты пришли в восторг от космонавта Роскосмоса Анны Кикиной. По ее словам, коллеги из NASA оценили доброжелательность и чувство юмора россиянки. Переводчица добавила, что в США не акцентируют особого внимания на поле, однако на МКС российская женщина-космонавт внесла «присущее, наверное, только ей обаяние и этим покорила всех».