Космический грузовик Cygnus покинул МКС

https://static.news.ru/photo/f8c30cf6-503a-11eb-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС) после трёх месяцев пребывания на орбите. Прямая трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль был отстыкован от МКС при помощи манипулятора Canadarm-2, затем он был отведён на безопасное расстояние и сориентирован для отбытия с орбиты. Команду «отпустить» манипулятор получил в 18:10 мск. Cygnus останется на орбите до 26 января. На его борту будут продолжаться научные эксперименты, в том числе по поведению огня в замкнутом пространстве космического корабля. После этого грузовик сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик прибыл на МКС в октябре. Он доставил на орбиту 3,6 тонны груза, в том числе новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие составные части для научных экспериментов.

Как писал NEWS.ru, судьбу МКС после 2024 года определят в начале 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Как заявили представители Роскосмоса, трещину на МКС окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс».