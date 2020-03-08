Грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Судно доставило сладости, томаты, грейпфруты и оборудование.
Общий вес груза составил 2 тысячи тонн,
Корабль останется на станции на месяц и вернётся на Землю с научными образцами.
Ранее NEWS.ru писал, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании Space X с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца. Для того чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, машине из личной коллекции Илона Маска необходимо 557 суток. Её вывели в космос в феврале 2018 года. При старте в Tesla Roadster играла песня Дэвида Боуи Life on Mars.
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