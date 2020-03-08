https://static.news.ru/photo/d4ab10ae-6204-11ea-84be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Судно доставило сладости, томаты, грейпфруты и оборудование.

Общий вес груза составил 2 тысячи тонн, передаёт Associated Press. Он предназначен для экипажа, находящегося на МКС.

Корабль останется на станции на месяц и вернётся на Землю с научными образцами.

Ранее NEWS.ru писал, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании Space X с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца. Для того чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, машине из личной коллекции Илона Маска необходимо 557 суток. Её вывели в космос в феврале 2018 года. При старте в Tesla Roadster играла песня Дэвида Боуи Life on Mars.