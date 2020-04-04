Комета с опасным веществом летит к Солнцу

https://static.news.ru/photo/e6362398-7629-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: skeeze /pixabay.com

Астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что в конце мая комета C/2019Y4 Atlas приблизиться к Солнцу. Её можно будет наблюдать невооружённым глазом с Земли.

Также известно, что в ядре кометы находится высокотоксичный и огнеопасный газ циан. Из-за этого комета будет зелёного цвета. Приближаясь к Солнцу, она начнёт испаряться, отметила астроном.

За последние семь лет она может стать самой яркой на нашем небе. Из-за солнечного ветра у неё начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид <...> На конец марта-начало апреля комета имеет блеск восьмой звёздной величины. Это значит, что, приближаясь к Солнцу, комета стремительно начинает испаряться, — привели слова Людмилы Кошман в РИА Новости.

К Земле комета максимально приблизится 24 мая, а 31 мая дойдёт на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу. Комету можно будет увидеть уже к концу апреля.

Её яркость достигнет второй звёздной величины, то есть она будет такой же яркой, как звёзды Большой медведицы, — сообщила астроном.

Людмила Кошман пояснила, что комета уже пролетала мимо Земли. Приблизительно это было в начале IV тысячелетия до нашей эры, когда «в Египте строились великие пирамиды».

Сотрудник московского планетария также рассказала, что зелёный цвет кометы связан с содержащимся в ней цианом.

Это зависит от газов, которые находятся в ядре кометы. Зелёный цвет ей придаёт циан, потому что ультрафиолетовое излучение возбуждает молекулы циана, и они начинают флуоресцировать, — процитировали астронома в агентстве.

El cometa Atlas (C/2019 Y4) estÃ¡ siendo visible utilizando telescopios y binoculares en la constelaciÃ³n de Camelopardalis (la jirafa). En las tardes a finales de mayo 2020 podrÃ¡ ser observado a simple vista en la constelaciÃ³n de Perseo. pic.twitter.com/jKrpML8zkz — Jorge Colorado (@antroastronomo) April 3, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Роскосмос планирует поставить на российской базе на Луне телескопы для мониторинга опасных для Земли астероидов и комет.