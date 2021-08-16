К Земле летит потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа. Для планеты угрозы он не представляет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Как рассказали в планетарии, существует целый класс астероидов, которые называют «астероиды, сближающиеся с Землёй». Те, которые могут в ближайшее время подлететь к планете на расстояние 7,5 млн километров или ближе, считают потенциально опасными объектами.

По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что за всю историю наблюдений за подобными объектами, астероиды пролетали на гораздо более близких расстояниях от Земли. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров пролетели мимо планеты на расстоянии 384 тысячи километров. За последние 100 лет подобных пролётов было более 30.

Наибольшую опасность представляют небесные тела, которые не удалось отследить заранее и о которых стало известно только после их падения. Такими объектами были тунгусский и челябинский метеориты. Первый взорвался в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году и повалил лес на площади более 2000 квадратных метров. Второй произвёл серию взрывов в воздухе в 2013 году, в результате из-за выбитых стёкол раны получили местные жители. Подобные события, по словам специалистов, происходят раз в сто лет.

Ранее в NASA рассказали о возможном столкновении астероида Бенну с Землёй.