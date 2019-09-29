https://static.news.ru/photo/a90c560c-e27e-11e9-aa95-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: AP/TASS

Глава компании SpaceX Илон Маск поделился своими мыслями о существовании внеземной жизни. По его словам, инопланетян в нашей части галактики не существует. Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвящённого ракете Starship.

Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого, — цитирует его РИА Новости .

Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой «Зоне 51», он назвал небылицами. Кроме того, Маск призвал человечество скорее осваивать космос и другие планеты, поскольку осталось «всего семьсот миллионов лет» до того момента, когда Землю уничтожит Солнце.

Ранее, как писал News.ru, Илон Маск анонсировал первый полёт корабля Starship. По его словам, ракета поднимется на высоту 20 километров уже через один или два месяца. Согласно плану, на Землю корабль вернётся приблизительно через 30–60 дней.