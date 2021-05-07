Фото вышедшей из-под контроля китайской ракеты появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/7f052a44-af34-11eb-911d-96000091f725_660.jpg Фото: Guo Wenbin/Global Look Press

Первый снимок китайской тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» (Long March 5B), которая вышла из-под контроля после запуска, появился в Интернете. Его опубликовали на сайте Virtual Telescope Project.

На изображении ракета выглядит как светящийся огонёк. Она поднялась на высоту около 700 км.

virtualtelescope.eu

Специалисты, что телескопу удалось отследить и запечатлеть ракету, так как небо было довольно светлым.

Корпус ракеты достигает 30 м в длину и 5 м в диаметре.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» 29 апреля вывела на орбиту базовый модуль орбитальной станции. Запуск объявили успешным, но вскоре учёные потеряли контроль над аппаратом.

В Пентагоне заявили, что ракета может войти в атмосферу и упасть на Землю 8–10 мая. По словам представителя американского Минобороны Майка Ховарда, точное место можно будет определить лишь за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно сделать из-за скорости объекта.