Экипаж МКС изолируется в российском модуле из-за утечки воздуха

https://static.news.ru/photo/4df658ea-e2fe-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Экипаж МКС перейдёт на три дня в модуль «Звезда» для контроля за давлением воздуха в модулях американского сегмента. За некоторое время до этого на станции произошла утечка воздуха.

Её зафиксировало оборудование, установленное на российском сегменте станции. Возможной причиной называется попадание микрометеорита. В настоящее время экипаж пытается найти место утечки.

По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Проведение процедуры отражено в бортовой документации. Она является совместным решением российской и американской групп на МКС. Экипаж в течение трёх дней будет проводить штатные работы в российском сегменте.

Никакой угрозы для экипажа и станции нет, — подчеркнули в Роскосмосе.

На борту МКС находятся два российских космонавта Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Последний раз подобная утечка воздуха произошла на космическом корабле «Союз». Причиной стало рукотворное отверстие. До сих пор неизвестно, откуда оно взялось.

NEWS.ru писал, что Иван Вагнер снял на видео пять неопознанных объектов. Это могут быть метеориты, спутники или что-то другое. Учёный РАН Натан Эйсмонт считает, что неизвестные объекты являются спутниками системы связи Starlink.