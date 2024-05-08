Двойная вспышка на Солнце 8 мая: когда придет магнитная буря, кому беречься

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Серия мощных вспышек на Солнце означает, что в ближайшие дни на Земле начнется магнитная буря, которая может ударить по здоровью чувствительных людей. Что за вспышки на Солнце происходили 8 мая, когда начнется магнитная буря, кто в зоне риска?

Что за вспышки на Солнце 8 мая

Лаборатория рентгеновской астрономии Института космических исследований РАН сообщила о двух мощных вспышках на Солнце 8 мая. Их сопровождал сильный выброс солнечной массы в сторону Земли.

Первая вспышка произошла около 05:00 мск, вторая — примерно через три часа, обе они имели балл X1, то есть относились к самым мощным вспышкам. По предварительной информации ученых, это крупнейший выброс в майском всплеске активности Солнца. Утром 6 мая произошла еще более мощная вспышка балла X1.7, однако она не привела к мощному выбросу солнечной материи.

Менее мощные вспышки на Солнце происходят гораздо чаще. В течение 7 мая в ИКИ РАН насчитали 14 таких явлений класса C и выше, они происходили каждые полтора-два часа.

Когда на Земле начнется магнитная буря

Масса солнечной материи, выброшенная во время вспышки, в настоящее время движется в направлении Земли. Она имеет небольшую скорость по сравнению с солнечным излучением.

«Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Предварительно, приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая», — говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии.

Возможная сила магнитной бури от двойной вспышки 8 мая оценивается как G2-G3, то есть средней силы. По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии, максимальной силы магнитные бури ожидаются 13, 24, 27 мая, а после — с 1 по 3 июня.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кому угрожает магнитная буря

Ученые отмечают, что нет достоверных доказательств того, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье человека — земные организмы постоянно живут в магнитном поле Земли и должны приспосабливаться к его колебаниям.

Тем не менее, как пишет РБК, некоторые чувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головокружениями или нарушениями сна. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы.

Наиболее характерными симптомами во время магнитных бурь считаются: замедление капиллярного кровотока, усугубление проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.

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