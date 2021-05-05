Безос выставил на аукцион полёт в космос

https://static.news.ru/photo/c300eb46-ae3c-11eb-a402-96000091f725_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос в качестве пассажира на борту корабля New Shepard. Полёт намечен на середину лета, сообщается на сайте компании.

Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона, — говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в аукционе любой желающий может на сайте Blue Origin до 19 мая. При этом участники могут делать любые ставки.

Первое время это будет закрытая информация. Имена участников аукциона и их ставки будут обнародованы 19 мая, когда и начнутся торги. Победитель аукциона определится 12 июня.

Ранее сообщалось, что перечень претенденток для съёмок первого художественного фильма «Вызов», которые пройдут на борту МКС в октябре 2021-го, сократился до четырёх. В их числе пилот Галина Каирова и три актрисы — Софья Аржаковская, Алёна Мордовина и Юлия Пересильд. Предполагается, что именно последняя и отправится на орбиту.