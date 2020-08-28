Астрономы рассказали о пульсирующих океанах на спутниках Юпитера

https://static.news.ru/photo/14945ec2-ea0f-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Jet Propulsion Lab-Caltech/SETI Institute

Спутник Юпитера — Европа — «прячет» под ледяной оболочкой крупный океан. По мнению астрономов, небесное тело является одним из самых подходящих мест для существования жизни во всей Солнечной системе.

Новая научная работа предполагает, что спутники Юпитера способны оказывать сильное гравитационное воздействие друг на друга, провоцируя мощные приливы в морях и океанах, сокрытых льдом. Эксперты выяснили, что приливные силы на лунах планеты, генерируют больший объём тепла, чем гравитация гигантского Юпитера. Они также заявили, что если лунные приливы достаточно сильны, слои льда на Европе, Каллисто и Ганимеде начинают пульсировать и исчезать, передаёт издание Geophysical Research Letters.

Это интересно, так как Юпитер — крупнейшая масса в Солнечной системе. Из-за этого приливная сила планеты должна намного превышать воздействие спутников друг на друга, — рассказал из авторов проекта Хэмиш Хэй из Аризонского университета (США).

Хэй и его коллеги смоделировали гравитационное взаимодействие между четырьмя крупными лунами Юпитера — Ио, Европой, Каллисто и Ганимедом. Считается, что на последних трёх содержатся очень большие океаны под ледяным панцирем, а на вулканическом Ио может находится подземное море из расплавленной горной породы.

Команда учёных определила, что спутники юпитера сильно влияют друг на друга из-за «приливного резонанса» — по сути, синхронизации гравитации и естественного колебания океанов спутников. Луны более резонируют друг с другом, чем с самой планетой. Это объясняет, почему мощное притяжение газового гиганта не вызывает большой приливной эффект.

Участники исследования определили, что Юпитер смог бы вызывать приливную волну в подлёдном океане Европы, если бы водоём был около 200 м глубиной. Маленький Ио смог бы вызвать сильную волну в том же океане глубиной 80 км. Приливный резонанс между галилеевыми лунами может помочь точно определить глубину вод Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики теоретически проанализировали характеристики и возможности космических аппаратов, которые приводятся в движение аэрографитовым солнечным парусом. Эксперты выяснили, что с помощью подобной технологии можно летать не только к разным объектам Солнечной системы, но и к другим звёздам. Кроме того, учёные определили, что при метровых размерах и собственной массе около грамма такие летательные аппараты смогли бы переносить в десятки раз более массивную нагрузку.

Солнечный парус — устройство, приводящее в движение космические аппараты за счёт давления, оказываемого электромагнитным излучением. Его источником обычно выступает Солнце или лазер.