Астроном объяснил, почему NASA рассказывает про неопасные астероиды

https://static.news.ru/photo/d23ecc4a-d0ac-11ea-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/Global Look Press

NASA предупредило землян о приближении к планете астероида 2009 PQ1. Его размеры примерно соответствуют футбольному полю — диаметр небесного тела варьируется от 84 до 190 метров. Однако «камень» не долетит до Земли из-за своей траектории. В данном событии «нет ничего интересного», считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Такие астероиды каждые две недели пролетают. И что? Просто NASA обязано сообщать об этом, потому что «кормится» за деньги американских налогоплательщиков <...> Астероид очень далеко пролетит, даже не приблизится к Земле. Если бы ближе пролетел, то была бы опасность, — рассказал астроном в эфире радиостанции Sputnik.

Открытое 14 августа 2009 года небесное тело имеет размеры от 84 до 190 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние, которое в семь раз больше дистанции между нашей планетой и Луной — около 3,2 млн. Скорость составит 13,4 км/с. Максимальное сближение с планетой прогнозируется на 5 августа.

Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете только в 2137 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров. Она пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом. В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад.