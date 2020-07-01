Астроном-любитель из Крыма открыл ранее не известную туманность

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Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл неизвестную ранее туманность. Ему удалось это сделать при помощи собственноручно собранного телескопа.

Туманность расположена в созвездии Цифея. Она является переменной — это газово-пылевое облако, которое отражает свет звезды, яркость которой время от времени варьируется.

Для современной астрономии это уникальный случай, сказано в видеоролике на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube.

При этом сам астроном пока не берётся судить о степени важности своего открытия. Вместе с тем, он отметил, что подобные находки наблюдатели за звёздным небом делают нечасто. Только после подтверждения открытия можно будет говорить, насколько это редкое событие и что это вообще за объект.

Туманности часто бывают с переменным блеском или появляются после взрыва сверхновой. ​А здесь её не было — и вдруг она появилась, — цитирует Борисова РИА Новости.

По его словам, теперь наблюдением за туманностью займутся профессиональные астрономы на крупных телескопах.

Борисов, живущий по иронии судьбы в крымском посёлке под названием Научный, увлекается конструированием телескопов много лет. Ему уже удалось обнаружить несколько небесных тел. Наблюдениями он делится на специализированных форумах в Интернете.

Туманность астроном нашёл с помощью 650-миллиметрового телескопа схемы Гамильтона. Исследователь космоса собрал его в конце 2018 года.

В сентябре 2019 года значимым его открытием стала межзвездная комета, писал NEWS.ru. Впрочем названия у неё до сих пор нет, и каким оно будет Борисов не знает. На этот раз он тоже пытался разглядеть в звёздном пространстве комету «по своей программе поиска». Однако нашёл туманность.