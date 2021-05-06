Астронавт Шеннон Уокер сравнила полёты на Crew Dragon и «Союзе»

https://static.news.ru/photo/2f5f5de4-aec0-11eb-b1e5-96000091f725_660.jpg Шеннон Уокер Фото: Bill Ingalls/Consolidated News Photos/Global Look Press

Астронавт NASA Шеннон Уокер заявила, что не заметила значительных отличий при космических полётах на российском корабле «Союз» и американском Crew Dragon.

Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный. То же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта. Например, в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», — цитирует 55-летнюю Уокер РИА Новости.

Она добавила, что Crew Dragon 2 мая 2021 года сел на воду «немного мягче», как ей показалось, чем приземлилась капсула российского «Союза», в которой она находилась в 2010 году.

Ранее стало известно, что 2 мая корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Возвращение на Землю произошло после расстыковки с МКС и автономного полёта продолжительностью 6,5 часа. Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шеннон Уокер и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду у побережья штата Флорида.