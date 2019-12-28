https://static.news.ru/photo/870bf730-29e9-11ea-9b12-fa163e074e61_660.jpg Кристина Кук Фото: Официальная страница Кристины Кук в социальной сети Twitter

Американский астронавт Кристина Кук побила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальную страницу NASA в Twitter.

Познакомьтесь с одной из женщин, переосмысливающей то, что мы знаем о космосе! @Astro_Christina (Кристина Кук) смогла установить рекорд самого длинного одиночного космического полёта среди женщин. Результаты её миссии помогают нам научиться поддержке здоровья астронавтов, которые исследуют дальний космос, — сообщили в NASA.

Meet one of the women redefining what we know about space! @Astro_Christina set a record today for the longest single spaceflight by a woman. Her extended mission helps us learn how to keep astronauts healthy for deep space exploration: https://t.co/vKmoAaY36t pic.twitter.com/9fQaexmj9E — NASA (@NASA) December 28, 2019

Кристина Кук прибыла на МКС весной 2019 года, 28 декабря исполнилось 289 дней, как она провела в космосе, тем самым побив рекорд Пегги Уитсон, которая провела в космосе 288 дней.

Отмечается, что Кристина Кук пробудет на МКС до февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что переговоры с NASA, по проекту американской окололунной станции Gateway, пройдут ближе к весне 2020 года.