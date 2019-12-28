https://static.news.ru/photo/870bf730-29e9-11ea-9b12-fa163e074e61_660.jpgКристина КукФото: Официальная страница Кристины Кук в социальной сети Twitter
Американский астронавт Кристина Кук побила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальную страницу NASA в Twitter.
Познакомьтесь с одной из женщин, переосмысливающей то, что мы знаем о космосе! @Astro_Christina (Кристина Кук) смогла установить рекорд самого длинного одиночного космического полёта среди женщин. Результаты её миссии помогают нам научиться поддержке здоровья астронавтов, которые исследуют дальний космос, — сообщили в NASA.