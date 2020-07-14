Астрофизики зафиксировали самый далёкий гамма-всплеск во Вселенной

https://static.news.ru/photo/8d9095b0-c5ee-11ea-afba-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Самый далёкий гамма-всплеск, произошедший 10 миллиардов лет назад, всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва, был зафиксирован астрофизиками из Северо-Западного университета США.

Гамма-всплески представляют собой масштабные космические выбросы энергии взрывного характера. Чем дальше объект находится от Земли, тем слабее он проявляется через объектив телескопа, следует из статьи, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

В частности, астрономам удалось засечь и измерить послесвечение самого удалённого из всех гамма-всплесков, получившего имя SGRB181123B. Как уточняют учёные, такие явления происходят при слиянии двух нейтронных звёзд. Как правило, в год удаётся обнаружить лишь семь или восемь подобных событий.

Обсерватория Нила Джерелса Свифта NASA впервые обнаружила это событие в 2018 году. Вскоре астрономы Северо-Западного университета получили доступ к телескопу Gemini North на Гавайях международной обсерватории Джемини.

Мы смогли получить детальные наблюдения взрыва всего через несколько часов после его обнаружения. Изображения Джемини были очень чёткими, что позволило нам точно определить местоположение галактики всплеска во Вселенной, — рассказал автор исследования, докторант из Центра междисциплинарных и астрофизических исследований CIERA Керри Патерсон.

В ходе исследования учёные пришли к выводу, что на ранних этапах эволюции Вселенной звёзды и галактики могли формироваться ускоренными темпами.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Гарвардского университета задались целью обнаружить чёрные дыры во внешних областях Солнечной системы. Они приступили к разработке методики, которая призвана помочь им в этом.