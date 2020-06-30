Астрофизики определили центр тяжести Солнечной системы

https://static.news.ru/photo/234e0b12-baf7-11ea-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Американские астрофизики заявили, что смогли определить барицентр — центр тяжести Солнечной системы. В нём уравновешиваются массы Солнца, всех планет, лун и астероидов. К этому же месту привязаны все измерения гравитационных волн. Это важно для многих аспектов исследования дальнего космоса, в том числе — для поиска чёрных дыр.

Гравитационные волны — это пульсации пространства-времени, которые были предсказаны в общей теории относительности Эйнштейна. Чёрные дыры — это области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Когда чёрные дыры вращаются парами, они излучают гравитационные волны, деформирующие пространство-время, растягивая и сжимая его. Впервые гравитационные волны были обнаружены с помощью лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в 2015 году.

Американские астрономы, которые нашли барицентра, работают в рамках проекта NANOGrav, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследований, обнародованные в журнале The Astrophysical Journal. Специалисты ищут гравитационные волны в ходе наблюдений за регулярными вспышками радиоволн от миллисекундных пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд.

Итоги 15-летних наблюдений показали, что пульсары чрезвычайно стабильны по частоте поступления импульсов. Поэтому их можно рассматривать не только как межзвёздные маяки, но и в качестве галактических часов. Учёные пришли к выводу, что любые отклонения в импульсах сигнализируют о влиянии гравитационных волн, искривляющих Галактику.

Вместе с тем, астрофизики обнаружили, что существующие гравитационные модели Солнечной системы не подходят для анализа данных NANOGrav. Оказалось, что они постоянно дают противоречивые результаты. Это объяснили тем, что ошибки в массах и орбитах преобразуются в артефакты синхронизации пульсаров, а те в свою очередь могут выглядеть как гравитационные волны.

Тогда исследователи решили самостоятельно рассчитать местоположение барицентра. Вскоре они поняли, что центр тяжести Вселенной находится не в центре Солнца, как можно было бы предположить, а ближе к поверхности звезды. Это может быть связано с большой массой Юпитера и недостаточным учётом его орбиты в имеющихся моделях. Дело в том, что проект NANOGrav собирает данные только 15 лет, а Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет.

После того, как в модель были внесены корректировки, исследователи получили центр гравитации Солнечной системы с точностью до 100 метров. Как отмечают исследователи, это сопоставимо с толщиной человеческого волоса на футбольном поле.

Ученые надеются, что теперь они с большей точностью смогут фиксировать гравитационные волны от пульсаров, открывать множество новых чёрных дыр, а также составить более правильное представление о форме Галактики.

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