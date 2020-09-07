Золотовалютные резервы Белоруссии в августе упали на 15,8%

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Золотовалютные резервы Белоруссии в августе 2020 года сократились почти на $1,4 млрд, или на 15,8%, передаёт Национальный банк республики.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн (в эквиваленте) <...>. За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на $1 399,6 млн (на 15,8%) после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%), — говорится на официальном сайте регулятора.

Ведомство отмечает, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе помогли средства, полученные от реализации облигаций Минфина Белоруссии, номинированные в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет страны. Нацбанк также подчеркнул, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, международные резервы на 1 января 2021 года должны составлять минимум $7,3 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что растущий федеральный дефицит в США может спровоцировать Пекин на продажу значительной части активов в американских казначейских облигациях.

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