Журналисты из России пополнили пул Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e58f289c-e3b4-11ea-b927-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свой пул группу российских тележурналистов. Это было сделано для того, чтобы их белорусские коллеги посмотрели, «как они работают».

Об этом сообщил сам глава государства во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. По его словам, вопрос о привлечении журналистов из РФ возник на фоне забастовки ряда сотрудников Белтелерадиокомпании, которые «выскочили на улицы и начали митинговать», передаёт «Sputnik Беларусь».

Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное, — заявил Лукашенко.

По словам президента, на телевидении сейчас большая конкуренция и «свято место пусто не бывает», поэтому белорусской молодёжи будет полезно посмотреть, как работают российские специалисты.

Лукашенко также отметил, что в России на сегодняшний день работают порядка 60 тыс. белорусов.

На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике.