Журналисты из России пополнили пул Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свой пул группу российских тележурналистов. Это было сделано для того, чтобы их белорусские коллеги посмотрели, «как они работают».
Об этом сообщил сам глава государства во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. По его словам, вопрос о привлечении журналистов из РФ возник на фоне забастовки ряда сотрудников Белтелерадиокомпании, которые «выскочили на улицы и начали митинговать»,
Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное, — заявил Лукашенко.
По словам президента, на телевидении сейчас большая конкуренция и «свято место пусто не бывает», поэтому белорусской молодёжи будет полезно посмотреть, как работают российские специалисты.
Лукашенко также отметил, что в России на сегодняшний день работают порядка 60 тыс. белорусов.
На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике.
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