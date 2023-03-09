Жители Тбилиси вновь вышли на акции протеста На проспекте Руставели в Тбилиси вновь собираются участники акции протеста

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели

В Тбилиси протестующие вновь собираются на проспекте Руставели, сообщает корреспондент NEWS.ru с места события. Хотя ранее парламент отозвал законопроект об иноагентах, местные жители все равно продолжают протестную активность.

По ощущениям, все спокойно, просто стоят люди и хлопают, свистят спикеру одобрительно. Полиция стоит за углом. Сверху были замечены три дрона. Звучат лозунги про демократию и Европу, кто-то рисует на здании парламента граффити. Есть люди в балаклавах, но таких мало. Как минимум видел, что зажгли один фаер, — передает корреспондент NEWS.ru.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.