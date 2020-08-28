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Жители посёлка в Харьковской области устроили стычку с цыганами

16:41, 29 августа 2020 30
Фото: Unsplash

Жители посёлка Андреевка Балаклейского района Харьковской области Украины устроили акцию протеста, чтобы выразить недовольство действиями цыганских семей, проживающих в этой местности. Акция переросла в столкновение с цыганами. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Нацполиции области. У домов цыган собралось около 500 человек. После того, как митинг перерос в стычку, региональным властям пришлось поднимать по тревоге полицию. Правоохранители эвакуировали цыган из эпицентра конфликта. 

В настоящее время полиция следит за соблюдением безопасности на месте конфликта. Общественный порядок охраняют порядка 80 сотрудников правоохранительных органов, включая бойцов спецподразделений.

По данным областных СМИ, жители посёлка обвиняют цыган в причастности к росту преступности. Также поводом к недовольству послужил инцидент с избиением молодого человека 19 августа, сельчане считают, что в этом деянии виноваты представители цыганской диаспоры.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Брянске. Местный житель пожаловался в полицию на нападение цыган. 

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