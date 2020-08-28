Жители посёлка в Харьковской области устроили стычку с цыганами

Жители посёлка Андреевка Балаклейского района Харьковской области Украины устроили акцию протеста, чтобы выразить недовольство действиями цыганских семей, проживающих в этой местности. Акция переросла в столкновение с цыганами.
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В настоящее время полиция следит за соблюдением безопасности на месте конфликта. Общественный порядок охраняют порядка 80 сотрудников правоохранительных органов, включая бойцов спецподразделений.
По данным областных СМИ, жители посёлка обвиняют цыган в причастности к росту преступности. Также поводом к недовольству послужил инцидент с избиением молодого человека 19 августа, сельчане считают, что в этом деянии виноваты представители цыганской диаспоры.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Брянске. Местный житель пожаловался в полицию на нападение цыган.
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