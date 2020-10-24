Жители Минска запасаются едой перед масштабной забастовкой

https://static.news.ru/photo/1767a31c-16b4-11eb-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенный спрос наблюдается в продовольственных магазинах Минска накануне истечения срока «народного ультиматума», который президенту Александру Лукашенко объявила бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская.

Жители столицы скупают макароны, крупы, соль и туалетную бумагу. Однако ни в аптеках, ни в магазинах не наблюдается дефицита товаров первой необходимости.

В одной из торговых сетей рассказали, что ажиотаж, связанный с покупками продуктов, обычно спадает в течение восьми — десяти суток. При этом у продавцов на складе собраны запасы, которых хватит на несколько недель, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока, если Лукашенко не покинет свой пост, она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства, писал NEWS.ru.